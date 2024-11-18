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16 il için ''sarı kod'' uyarısı! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji 16 il için 'sarı kodlu' sağanak ve kar uyarısında bulundu. Buna göre yurdun Akdeniz ve doğu bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
16 il için ''sarı kod'' uyarısı! Meteoroloji tarih verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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