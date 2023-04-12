16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde yer yer sağanak yağışlı hava etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıkları 6 derece yükselirken cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

16 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.