16 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i tutuklandı.