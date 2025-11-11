İSTANBUL 19°C / 13°C
  16 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı
Güncel

16 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı.

AA11 Kasım 2025 Salı 19:03
16 ilde dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i tutuklandı.

