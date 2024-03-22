1,6 milyar TL ödeme hesaplara aktarılıyor

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçilere verilen destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, "Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvansal gen kaynakları desteği, toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, pamuk üreticilerine Mazot ve Gübre Desteği olarak 1 milyar 593 milyon 374 bin 667 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak 6 milyon 129 bin 763 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği olarak ise 6 milyon 88 bin 570 TL'nin çiftçilere verileceğini duyurdu.