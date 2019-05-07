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16 yaşındaki Başak'tan 6 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan kayıp kızı arama çalışmaları devam ediyor.

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Alınan bilgiye göre, Önerler Mahallesi’ndeki evlerinden 6 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan duyma ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri hem Çorlu hem de Silivri'de arama yaptı.

Sosyal medya gruplarından yapılan paylaşımların yanı sıra kentteki reklam panolarına da kayıp Başak Saral'ın fotoğrafı ile bulunması halinde irtibata geçilebilecek numaraların yer aldığı ilanlar asıldı.

Sosyal medya hesabından kayıp kızın bulunması konusunda yardım isteyen sanatçı Metin Şentürk de Çorlu'ya gelip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan Başak'ın hem duymadığını hem de konuşamadığını belirterek bulunabilmesi için herkesten yardım istedi.

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