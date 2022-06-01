16 yaşındaki çocuk eski ustasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.