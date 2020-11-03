İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4415
  • EURO
    9,8492
  • ALTIN
    513.235
  • BIST100
    1133.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu okula gidebilsin diye bir km sırtında taşıyor
Güncel

16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu okula gidebilsin diye bir km sırtında taşıyor

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman Köyü'nde ikamet eden Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi 16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Tolga Özdemir'i servis araçlarının çıkamadığı mahalle yolundaki rampa yüzünden düz yola kadar 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor. Özdemir, 'Daha ne kadar taşıyabilirim bilemiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yolumun yapılmasını bekliyorum” dedi.

IHA03 Kasım 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 09:24
ABONE OL

İlçenin Kahraman Köyü Karaçatak Mahallesi’ndeki evlerine yol olmasına rağmen araçların rampa yüzünden ulaşım sağlayamadığını belirten anne Nazmiye Özdemir, “Çanakçı Grup Yolu’ndan evimize yaklaşık bir kilometrelik mesafe var. Bu yol açıldı ama araçlar çıkamıyor ve yine yolu yürümek zorunda kalıyoruz. Her şeyi yine sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. 16 yaşında doğuştan engelli oğlum Görele Ortaokulu 2. sınıfta okuyor. Onu da sırtımda taşıyarak yola götürüp getiriyorum. Tek isteğimiz yol betonlansa araç ulaşımı sağlansa yeterlidir. Ben de rahatsızım belimde fıtık var ve aynı zamanda astımım var. Bir de artık her geçen gün kilo alan ve büyüyen bir çocuğum var. Daha ne kadar daha taşıyabilirim bilemiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yolumun yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.