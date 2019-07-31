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16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü

Bahçelievler'de, 16 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin kontrolde çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, arkasındaki 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı.

  • İHA
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Kaza saat 05.00 suları Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar istikametinde Şirinevler istikametine seyir halinde olan Emir Aksakal idaresindeki 34 JL 2935 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce refüje ardından trafik tabelasına çarpıp, devrildi. Kazada motosikletin devrilmesi sonucu kafası refüje çarpan sürücü Aksakal ile arkasındaki 15 yaşındaki M.G., yaralandı. 
 

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

 
Kazanın haber verilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 16 yaşındaki Aksakal’ı Bahçelievler Devlet Hastanesine, yolcu koltuğunda oturan M.G.'yi ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 
 
Durumu ağır olan 16 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Hastanedeki M.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 
 
Olay yerine gelen polis ekipleri ise, şerit çekerek herhangi bir olumsuzluğun olmaması için trafiği tek şeritten sağladı. 
 
Öte yandan yaklaşık 15 metre ileride devrilen motosikletin ön tekerinin koptuğu ve kopan parçaların etrafa savrulduğu görüldü.
 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekiciyle çekilirken, açılan trafik normale döndü. 
 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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