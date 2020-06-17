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16 yaşındaki kapkaç şüphelisinin 90 suç kaydı çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çalıntı motosikletle özellikle kadınların yanlarına yanaşarak, kapkaç yöntemiyle çantalarını çalan 2 şüpheli, polisin 200 güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan K.K.'nin (16), 90 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

DHA17 Haziran 2020 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:41
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Çorlu’nun değişik mahallelerinde son 2 gün içinde 5 kadının çantaları kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü kapsamlı çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye alarak, olaylarda plakasız motosiklet kullanıldığı belirlendi. Yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 3 bin saatlik görüntüler tek tek inceleyen polis, kapkaç şüphelilerinin K.K. ve S.C. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, motosikletle yanaştıkları A.C. adlı kadının çantasını almak isterken, yere düşürüp, yaralanmasına neden olduğu anlar da yer aldı.

16 YAŞINDA 90 SUÇ KAYDI

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında S.C. (18) ile K.K., yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise kapkaç yaparken kullanılan ve yapılan inceleme sonrasında çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, güvercin kümesinde bulundu. Şüphelilerden S.C.'nin yağma ve hırsızlıktan 12, K.K.'nin ise yağma, hırsızlık başta olmak üzere toplam 90 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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