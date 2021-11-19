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160 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da İran plakalı tırın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan tırdaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA19 Kasım 2021 Cuma 17:13 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 17:13
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine İran plakalı bir tırı durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleriyle araçta yaptıkları aramada, yakıt deposu içindeki bölünmüş kısma saklanan 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan tırdaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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