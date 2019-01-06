İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

164 bin 173 kişi ad soyad değişikliği yaptı

İçişleri Bakanlığından, geçen yıl vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliğinin yapıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2018 faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2 Nisan 2018 tarihinde başlatılan "Üçü bir yerde" uygulaması kapsamında, 1 milyon 519 bin 282 pasaport ve 2 milyon 958 bin 748 sürücü belgesi düzenlendi. 4 milyon 818 bin 808'i geçen yıl 2 Nisan'a kadar olmak üzere toplam 17 milyon 652 bin 503 T.C. kimlik kartı hazırlandı.

Dijital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında, 173 milyon 19 bin 340 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.

Ad soyad değişikliği

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği yapıldı. Ayrıca 22 milyon 107 bin 8 adet nüfus kayıt örneği düzenlendi.

E-devlet sistemi ve ilçe nüfus müdürlüklerinden toplam 17 milyon 712 bin 288 yerleşim yeri belgesi hazırlanarak vatandaşlara teslim edildi, 7 milyon 662 bin 267 adres beyanı tescili yapıldı.

Alt üst soy bilgisi sorgulamaya ilgi

E-devlet sistemi üzerinden 31 milyon 937 bin 261 alt üst soy bilgi sorgusu yapıldı.

İlçe nüfus müdürlüklerince, 91 milyon 674 bin 641 tescil ve diğer işlemler (doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi) gerçekleştirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerince, geçen yıl sonu itibarıyla 56 milyon 660 bin 77 kişiye yönelik 366 milyon 407 bin 511 işlem yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına yanıt

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

'ABD ile istihbarat paylaşımını derinleştireceğiz'

'ABD ile istihbarat paylaşımını derinleştireceğiz'

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı

Hükümet düğmeye bastı! 12 bin 675 çocuk yararlanacak

Hükümet düğmeye bastı! 12 bin 675 çocuk yararlanacak
 

POPÜLER HABERLER

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA