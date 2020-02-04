İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9715
  • EURO
    6,5964
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122136
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
Güncel

Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Malatya'da, farklı ikametlerden hırsızlık yapan ve 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA04.02.2020  17:25 - Güncelleme: 04.02.2020  17:25

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde kentte özellikle yaşlıların kış aylarında yakınlarının yanına gitmesini fırsat bilen şüphelilerin, ikametlerden hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların, kapılarını açtıkları evlerde bulunan yaklaşık 170 bin lira değerindeki beyaz eşya, televizyon, halı, kanepe, mutfak malzemesi gibi eşyaları çaldıkları belirlendi.

Ekipler, yaptığı kapsamlı çalışmada yaklaşık 1680 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli
Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız
BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'
'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.