17 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? EDHO, Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması

17 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. EDHO, Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından zirvenin sahibi belli olacak.

17 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

17 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

10 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

1 - EŞKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 - FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV

3 - KADIN FOX TV

4 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 - EŞKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV