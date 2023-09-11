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17 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
17 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü 17 FETÖ mensubu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 FETÖ üyesi yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında yakalama kararı bulunduğu, 13'ünün de FETÖ üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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