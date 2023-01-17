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17 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Antalya'da 17 hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs ve farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 15:52 - Güncelleme:
17 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 5 ayrı adresten elektrikli bisiklet hırsızlığı ve 70 adet kalıp tahtası çalan M.H' olduğunu tespit edilerek gözaltına alındı. Yine 3 ayrı araçtan akü hırsızlığı ve bir depodan 1 adet beton delme makinesi, 1 adet İngiliz anahtarı, 1 adet matkap, 9 adet matkap ucu, 2 adet batarya, 1 adet adaptör ve 25 metre elektrik kablosu çalan İ.H, yakalandı. 6 ayrı araçtan akü hırsızlığı yapan ve bir araçtan ses sistemi ve teyp çalan R.A, gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B, ve silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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