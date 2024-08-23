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17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen 'Gürz-9' operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 07:50 - Güncelleme:
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde "Gürz-9" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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