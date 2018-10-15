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Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibatı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
 
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9'u eski pilot olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 18 ilde operasyon yürütüyor.
 
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ise ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

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