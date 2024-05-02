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17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'Kıskaç-14' operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da, FETÖ'ye yönelik Kıskaç-14 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını bildiren İçişleri Bakanlığı, şüphelilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Bakanlık, operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu bildirdi.

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