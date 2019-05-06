17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan'ın cansız bedeni bulundu
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmış
- DHA
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