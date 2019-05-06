24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9929
  • 6,7134
  • 246.915
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan'ın cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmış

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 gündür kayıptı, acı haber geldi

20 gündür kayıptı, acı haber geldi

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de ateşkes sağlandı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

Başkan Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

YSK’da karar haftası

YSK’da karar haftası
 

POPÜLER HABERLER

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Suç oranı düştü, hapishane mülteci evi oldu...

Suç oranı düştü, hapishane mülteci evi oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA