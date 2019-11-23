17 sığınak yerle bir edildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh ilçesi kırsalında Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu düzenlendi. Operasyonda teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Operasyonda 5 taarruz tipi el bombası, biri arazide tuzaklanmış 7 savunma tipi el bombası, 200 makineli tüfek mermisi, bir buçuk tonluk su deposu, el yapımı patlayıcıda kullanılan bir kilogram amonyum nitrat ve barut, 15 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Muş’un Şenyayla bölgesinde düzenlenen Kıran-5 Operasyonu’nda da 12 sığınak belirlendi. Sığınaklarda yapılan incelemede PKK teröristlerin kış üslenmesine yönelik hazırlık yaptığı tespit edildi. Aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin yanı sıra, çok miktarda yiyecek, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamayacak hale getirildi.