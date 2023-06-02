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17 terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 10:55 - Güncelleme:
17 terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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Edirne'de bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, FETÖ, DAEŞ ve MLKP mensubu 17 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 terör örgütü mensubu yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE FETÖ ÜYELERİ DE VAR

Zanlılardan 10'unun PKK, 5'inin FETÖ, diğerlerinin de DAEŞ ve MLKP üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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