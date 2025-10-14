İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

17. yardım gemisi Gazze'ye yola çıktı... Bakan Yerlikaya: Tarihin doğru tarafında yer aldık

İnsani yardım malzemesi taşıyan 'Akdeniz' gemisini Gazze'ye uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Türkiye olarak biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk, bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir, mazlumun yanında zalimin karşısındayız.' dedi.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 12:42 - Güncelleme:
17. yardım gemisi Gazze'ye yola çıktı... Bakan Yerlikaya: Tarihin doğru tarafında yer aldık
İçişleri Bakanı Yerlikaya, insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisini Gazze'ye uğurlama töreninde konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor.

Türkiye olarak biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk, bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir, mazlumun yanında zalimin karşısındayız

