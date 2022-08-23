İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1291
  • EURO
    17,9938
  • ALTIN
    1011.43
  • BIST100
    3091.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 17 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Güncel

17 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Sakarya'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

DHA23 Ağustos 2022 Salı 09:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.