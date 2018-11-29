17 yaşındaki genç kızın organları 6 kişiye umut oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Sultan Dilek'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Gazipaşa ilçe merkezinde, geçen hafta Yusuf Ü. idaresindeki 07 HML 08 plakalı motosikletin B.A. yönetimindeki 07 UR 977 plakalı otomobille çarpışması sonucu, motosikletteki Sultan Dilek (17) ağır yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 gün tedavi altında tutulan Sultan Dilek, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Dilek'in dün sabah beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine, organ nakli merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Uğur Genç tarafından aileye organ bağışı konusunda bilgi verildi.

Ailenin bağış kararı vermesi üzerine, Dilek'in 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri ile 2 korneası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışlanan organlardan karaciğer ve bir böbreğin uygun hastalara nakledildiğini, diğer böbreğin de sürede nakledileceğini belirtti.

Bilal, korneaların nakledileceği hastaların netlik kazanmadığını, akciğerin ise Ankara'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hastaya üzere gönderildiğini kaydetti.