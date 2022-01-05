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Güncel

17 yaşındaki kız tartıştığı annesini öldürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız çocuğu evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası M.N.S. Çocuk Şubesi polislerince gözaltına alındı.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:38
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Kızılırmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan M.N.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi N.S. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada M.N.S, annesini evde bulunan bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

Olay sonrası M.N.S. Çocuk Şubesi polislerince gözaltına alındı.

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