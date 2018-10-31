17 yaşındaki kızın sözleri kan dondurdu: Katil olmak hayalimdi

KKTC'de şok etkisi yaratan olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 13 Şubat Sokağı'nda evinden elinde ekmek bıçağı ile çıkan T.K., karşılaştığı Sanchez ile önce sohbet etti. Filipinli kadın arkasını dönüp giderken, elindeki bıçağı kadının arkasından saplamaya başladı. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Sırtından 8 kez bıçak darbesi alan Sanchez, hemen hastanaye kaldırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filipinli kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay yerindekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.K., polise teslim edildi.

'CİNAYET İŞLEMEK HAYALİMDİ'

Polis tarafından tutuklanan T.K'nın verdiği ifade ise kan dondurdu. Polisteki ilk ifadesinde birini öldürmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen T.K., "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. Fırsatını buldum ve yoldan geçen ilk kişiyi bıçakladım. Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Dündar, ayrıca zanlının ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde uzman doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi. T.K, sağlık kontrolünden sonra yeniden hakim karşısına çıkarılacak.