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17 yaşındaki sürücü kullandığı kamyonla tıra çarptı: 3 kişi yaralı

Aksaray'da Tunahan Alkan (17), kullandığı karpuz yüklü kamyonla önündeki tıra çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada Alkan ile 2 kişi yaralandı.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 10:04 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:04
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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Tunahan Alkan yönetimindeki 33 AAJ 070 plakalı karpuz yüklü kamyon, önünde giden Enver Alican'ın (40) kullandığı demir profil yüklü 49 D 5941 plakalı TIR’a çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada Tunahan Alkan ile kamyonun sürücüsü olduğu ortaya çıkan Alpay Karagündüz (42) ve TIR sürücüsü Enver Alican yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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