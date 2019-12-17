17 yıl karanlıkta kalan cinayet aydınlanacak

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır’ın titiz bir çalışmayla yürütülen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün yakalama kararı ve Interpol’ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına aldığı Nuri Gökhan Bozkır iadesi için mahkeme süreci devam ediyor. Şüpheli Bozkır hakkında Ukrayna’da yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından mahkemeden ev hapsi kararı verildi.Bozkır’ın Türkiye’ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın en üst seviyede devrede olduğu öğrenildi. Hablemitoğlu’nun suikast şüphelisinin Ukrayna’dan iade edilmesi sonrası, 17 yıldır karanlıkta kalan cinayetin tüm şüphelilerine ulaşılması bekleniyor. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

ÖZEL OPERASYON

Hablemitoğlu’nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. İşte bu çalışmada TSK’dan ihraç edilmiş eski asker Nuri Gökhan Bozkır’ın ismi ortaya çıktı. Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Bozkır, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir Türk restoranına Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen özel operasyonda gözaltına alındı.Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’da çıkarıldığı ilk mahkemede uluslararası adli yardım ve ev hapsi talep etti.Ancak bu talepleri reddedilen Bozkır’ın avukatları karara itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulundu. Kiev Temyiz Mahkemesi’nde 31 Temmuz’da görülen ilk duruşma Bozkır’ın avukatları 8 Ağustos’taki ikinci duruşma da ise savcı gelmediği için ertelendi.