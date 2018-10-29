17 yıl önce operasyon düzenlenen pazar mafyası Beylikdüzü’nde hortladı

O tarihte gözaltına alınan İstanbul Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Deli ile Mesut Şengün Beylikdüzü’ndeki kirli tezgahın mimarları oldu.

Beylik Pazarı’nın taşınmaması için eylem organize eden sabıkalı yöneticiler, bunun diyeti olarak 90 tezgahı bedavaya aldılar. İstanbul Pazarcılar Odası Dernek Yönetim kurulu üyesi Murtaza Bahadır’a 3, Pazarcılar Odası Yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Deli ile Necmettin Deli’ye 3’er adet, MHP’den İP’e geçen Erol Yalçın’a 5, HDP’li Sadık Yeşilağaç’a 3, İstanbul Diş Teknisyenleri Odası Başkanı Muharrem Değerli’ye 4 adet tezgah verildi. ‘Sus payı’ olarak verilen pazar tahtalarıyla kamu yaklaşık 4.5 milyon lira zarara uğratıldı.

(Akşam)