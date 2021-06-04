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1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden olan terörist Bolu'da yakalandı

INTERPOL tarafından aranan, Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da şafak operasyonuyla yakalandı.

DHA04 Haziran 2021 Cuma 12:34 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 12:34
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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