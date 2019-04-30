17-25 Aralık sonrası veri tabanını silen FETÖ'cü polisin gizlendiği villa uyuşturucu deposu çıktı

FETÖ’nün kritik firari isimlerinin Zekeriyaköy’de bir villayı hücre evi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri ve jandarma villaya operasyon yaptı. Villanın FETÖ üyeleri tarafından toplantılar yapmak için kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda villada depo olarak kullanılan odada ele geçirien çantada 13 kilo ecstasy hap bulundu, kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Evde yapılan incelemelerde evin yaklaşık bir yıl önce FETÖ firarisi Veli Özdemir ve abisi Mustafa Özdemir tarafından kiralandığı tespit edildi.

PARMAK İZLERİ BULUNDU





Akşam'ın haberine göre, Evde yapılan parmak izi çalışmasında Veli Özdemir ve abisinin parmak izine rastlandı. Veli Özdemir’in FETÖ’nün emniyet içindeki İstihbarat Daire Başkanlığı eski Y Şube Müdürü (Bilgi İşlem) olduğu öğrenildi. Özdemir’in 17-25 Aralık sonrası veri tabanını silen ekibin başında yer aldığı kaydedildi. Bilgi işlem konusunda uzman olduğu belirtilen Özdemir’in FETÖ’ye yönelik emniyet içerisinde yapılan operasyon öncesi emniyetin bilgisayarlarına casus programda yüklediği de ortaya çıkmıştı.

ÖRGÜTÜN YENİ GELİR KAYNAĞI UYUŞTURUCU MU?

Uyuşturucu hapların FETÖ’cü firari emniyet müdürünün evinde ele geçirilmesi üzerine, Özdemir’in kuryelik yaparak gelir hedeflediği ihtimali de soruşturma dosyasına girdi. Köşeye sıkışan FETÖ elemanlarının uyuşturucu ticaretine girmiş olacağı değerlendiriliyor.