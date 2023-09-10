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173 camiye davet! Gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programı, İstanbul'da belirlenen camilerde gerçekleştirildi.

AA10 Eylül 2023 Pazar 07:48 - Güncelleme:
173 camiye davet! Gençler ve aileler sabah namazında buluştu
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Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde organize edilen program kapsamında Fatih Camisi'nde de gençler ve aileler bir araya geldi.

Program, kılınan sabah namazının ardından edilen dualarla sona erdi.

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

"Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında vatandaşlar, Türkiye genelindeki 173 camiye davet edildi.

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