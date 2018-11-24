179 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin etmosferinde su keşfedildi

Bu sistemin kalbinde yer alan güneş sistemi, HR 8799 isimli bir yıldıza sahiptir ve gezegenler ise HR 8799 b, c, d ve e. Sistem, 179 ışık yılı uzaklıkta ve Pegasus takım yıldızının içinde yer alıyor.

Yıldızın kendisi 30 milyon yaşında ve bir cüce yıldız. Kendi garip yıldız özelliklerine sahip olsa da asıl dikkate değer olan noktası ise farklı. 2008 yılında, bilim insanları Keck ve Gemini teleskoplarını kullanarak üç adet ötegezegen -HR 8799 b,c ve d- keşfettiklerini açıklamışlardı. 2010 yılında ise dördüncü gezegeni -HR 8799 e- keşfettiklerini de açıkladılar.

2008’deki çalışmanın üstüne inşa edilen bu yeni keşfi gökbilimciler, ötegezengelerden görseller elde edebilmek açısından bir kilometre taşı olarak gördüklerini açıkladılar.

İlk olarak 2008’de gözlemlenen HR 8799, Jüpiter’in kütlesinden 7 kat daha büyük, genç bir gaz devi. Yeni gözlemlerden elde edilen görüntüler ile atmosferinde su bulunduğu kanıtlandı. Bu gözlemde Near-Infrared Cryogenic Echelle Spectrograph (NIRSPEC) adlı bir spektrometre kullanıldı. Yüksek çözünürlüklü görseller elde edilebilen bu spektrometre kızılötesi ışıklar kullanıyor.

Astronomi profesörü Dimitri Mawet, ötegezegenleri daha net gözlemleyebilmeye yarayan yeni teknolojiyle ilgili olarak “Bu tarz teknolojiler, ileride dünya benzeri gezegenlerdeki yaşamı araştırabilmemiz için çok önemli, teknolojide henüz o noktada değiliz ama emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Mewet ve takımı Keck Gözlemevinde yeni bir cihaz üzerine çalışmalara başladı bile. Yeni cihazın adı ise KPIC (Keck Planet Imager and Characterizer). KPIC uyarlanabilir optikler ve spektroskopi kullanacak fakat etkisi daha gelişmiş olacak. KPIC ile gökbilimciler daha gezegenleri daha net görüntüleyebilecek, hatta daha sönüklerini bile.

Ötegezegenleri görüntülemeyle ilgili gelecek ise çok daha parlak, uyarlanabilir optikler ve spektroskopiyi gelecekteki teleskopların içine yerleştirerek çok daha net sonuçlar elde edilebilecek.

(WebTekno)