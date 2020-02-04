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18 asırdır kullanılan Roma köprüsü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2’nci yüzyıldan bu yana hala aktif olarak kullanılan tarihi Roma köprüsü için köylüler koruma kararı alınmasını istiyor.

IHA04.02.2020  11:48 - Güncelleme: 04.02.2020  11:48

Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde bulunan tarihi Anavarza Antik Kenti bölgesinde inşa edilen Roma dönemine ait köprü ilgi bekliyor. Günümüzde Kadirli ilçesi batısındaki ovada bulunan 4 köy ile üzerine kurulu Sumbas Çayı’nın ayırdığı karşı taraftaki köyleri birbirine bağlayan Roma köprüsü hala aktif olarak kullanılıyor. Tozlu köyü sakinleri ise 25 metre uzunluğundaki köprünün üzerinden özellikle yaz aylarında tarım ve iş makinelerinin, ağır yüklü kamyonların, minibüslerin geçtiğini, bu araçların köprüye zarar verdiğini belirterek, köprü için koruma kararı alınmasını istiyorlar.

2012 yılında Karayolları 5’inci Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşım için restore edilen köprünün yanına günümüz şartlarına göre bir köprü yapılabileceğini söyleyen Alaaddin Uzun isimli esnaf, "Her iki yanında da müsait yer var. Rahatlıkla köprü yapılabilir ve bu köprü koruma altına alınabilir. Sadece yaya trafiğine de açılabilir. Köprümüz Tozlu köyü orta mevkisinde bulunuyor. Roma İmparatorluğu döneminde 2’nci yüzyılda yapılan bir köprü. Ağır tonajlı araçlar bu köprüden geçiyor. Bu tarihi eseri kurtaralım diye çabamız” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü yetkilileri ise çalışma başlattıklarını belirtti.

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