Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

18 günlük hasta bebeğin taşındığı ambulans ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde, 18 günlük hasta bebeğin taşındığı ambulans ile TIR çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Finike'nin ana yola bağlandığı Hasyurt kavşağında meydana geldi. Kumluca yönüne dönüş yapan Yunus Yavuz yönetimindeki 61 K 13941 plakalı sebze yüklü TIR, Finike'den Kumluca'ya solunuma bağlı rahatsızlığı olan 18 günlük Yusuf Tolga Karakuş 'u taşıyan Mehmet Fatih Hankulu'nun kullandığı 07 ELS 25 plakalı özel hastaneye ait ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans, yaklaşık 100 metre ileride yol kenarındaki bariyerlere çarparak, durabildi. 
 
Kazada ambulans şoförü Mehmet Fatih Hankulu ile sağlık görevlileri Birkan Karademir ve Emine Büşra Kara yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ambulansta kuvöz içinde taşınan minik Tolga ise olay yerine gelen sağlık ekibinde başka ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürüldü. Bebeğin kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi rahatsızlığı nedeniyle Kumluca'daki hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA