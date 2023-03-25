18 günlük skandal süreç! İhanet hattı böyle kuruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde görülmemiş 72 saatlik krizin ardından koalisyon ortaklarına adaylığını kabul ettirdi. İlk iş, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'te ziyaret ederek destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını kabul ederek amacına ulaştı. HDP, aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona katılırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden de destek mesajları yağdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklayan Altılı Masa, 6 Mart'tan bu yana Kandil'deki terör elebaşlarını coşturdu.
Peş peşe videolar yayınlayan PKK elebaşları, Millet İttifakı'na methiyeler düzerken, Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Edirne'de tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da masa ortaklarına parmak sallayıp Tutum Belgesi'ni dayattı. Sabah'ın haberine göre, İşte Kandil-HDP-CHP hattındaki 18 günlük skandal süreç...
6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu oldu.
Otelde adaylık pazarlığı! Meral Akşener "Noter masası"na döndü8 MART:
Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı.
Gizli ortak Akşener'e kazan kaldırdı12 MART:
PKK elebaşı Mustafa Karasu "Altılı Masa'ya ilgi oldu, toplumda umut yarattı. HDP sorumluluğunu yerine getirecek" diyerek talimat verdi.
Terörist Karasu'dan 6'lı masaya açık destek: HDP üzerine düşeni yapacak15 MART:
PKK elebaşlarından Murat Karayılan da Altılı Masa'ya destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.
"Sistem değişecek" mesajı! PKK elebaşı Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek18 MART:
Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.
20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisine neden oldu.
14 Mayıs'ta aday çıkarmama mükafatı! "HDP" planı ortaya çıktı21 MART:
Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı Nevruz kutlamalarında ön sırada saf tutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek" dedi.
CHP'li vekil HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler22 MART:
HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na "HDP'nin olduğu denklemde olmayız" diyerek tepki gösterdi.
Yavuz Ağıralioğlu krizinde çarpıcı Akşener iddiası23 MART:
PKK elebaşı Duran Kalkan, "AK Parti- MHP'yi yıkmak için mücadele edeceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz" dedi.
HDP'nin kararı sonrası PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 6'lı koalisyona destek mesajı!