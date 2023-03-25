18 günlük skandal süreç! İhanet hattı böyle kuruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde görülmemiş 72 saatlik krizin ardından koalisyon ortaklarına adaylığını kabul ettirdi. İlk iş, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'te ziyaret ederek destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını kabul ederek amacına ulaştı. HDP, aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona katılırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden de destek mesajları yağdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklayan Altılı Masa, 6 Mart'tan bu yana Kandil'deki terör elebaşlarını coşturdu.

Peş peşe videolar yayınlayan PKK elebaşları, Millet İttifakı'na methiyeler düzerken, Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Edirne'de tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da masa ortaklarına parmak sallayıp Tutum Belgesi'ni dayattı. Sabah'ın haberine göre, İşte Kandil-HDP-CHP hattındaki 18 günlük skandal süreç...

6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu oldu.

Otelde adaylık pazarlığı! Meral Akşener "Noter masası"na döndü

20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisine neden oldu.

14 Mayıs'ta aday çıkarmama mükafatı! "HDP" planı ortaya çıktı