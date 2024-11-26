İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6155
  • EURO
    36,3429
  • ALTIN
    2916.33
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 18 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

18 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-26” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı.

IHA26 Kasım 2024 Salı 08:08 - Güncelleme:
18 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-26" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını belirterek 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-26' operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

  • deaş
  • operasyon
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.