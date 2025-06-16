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18 ilde DEAŞ operasyonu: 39 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarma tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

IHA16 Haziran 2025 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
18 ilde DEAŞ operasyonu: 39 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

  • DEAŞ
  • operasyon
  • gözaltı

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