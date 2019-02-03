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18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak.

  • AA
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Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci ve 1 milyon 121 bin 225 öğretmenin 18 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili yarın sona erecek.
 
Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
 
İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.
 
LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAV 1 HAZİRAN'DA
 
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
 
ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile yabancı dil oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

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