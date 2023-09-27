''18. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı'' başladı

Kurultayın açılışına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu, Kosova'nın Topluluklar ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ergin Jable ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, dilin sadece konuşma aracı değil, aynı zamanda düşünmenin de bir aracı olduğunu söyledi.

Filolojinin bir milletin bilimsel metotla kendini tanıması ve derinlemesine anlamasının anahtarı olduğunu belirten Angılı, "18. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayının bana göre Türkçenin Balkanlar'daki ata yurdu olan Kosova'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Sejdiu, kurultayın düzenlenmesinden büyük bir memnuniyetlik duyduğunu ve Türkiye'nin, en zor dönemlerinde Kosova'nın hep yanında olduğunu dile getirdi.

TİKA Koordinatörü Aslan da bu kurultaya verdikleri desteğin, TİKA'nın soydaş coğrafyalarda Türk dilinin, kültürünün, edebiyatının yaşatılması, yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi için verdiği çabanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bölüm Başkanı Jable de konuşmasında, 35 yıldır çalışmalarını sürdüren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler vererek son 4 yıl içinde lisans programlarına kaydını yaptıran öğrencilerin sayısının 100'ü geçtiğini, lisans üstü öğrenci sayısının ise 57 olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket ve şiltler verildi.

28 Eylül'e kadar sürecek kurultay, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YEE ve İhsan Doğramacı Erbil Vakfının desteğiyle Hasan Priştina Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bilkent Üniversitesi tarafından düzenleniyor.