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İstanbul için yeni önlemler yolda: 18 yaş altına yasak geliyor

Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda koronavirüse karşı İstanbul'da ekstra önlemler yolda. Sokağa çıkma yasağı yaşı 65'ten 60'a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. İstanbul'da özel araçlara trafik yasağı da gündemde.

03 Nisan 2020 Cuma 10:06 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:06
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Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

100 BİN KİŞİYE RET

Toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul’da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

İHLALLER AZALDI

Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihlallerin vali ve kaymakamlara gönderilen son uyarılardan sonra azaldığı, her ilin ihtiyacına göre yeni önlemlerin hayata geçirildiği belirtiliyor. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağının yüzde 70 oranında uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Üç büyük il içinde kurallara uyma açısından Ankara’nın en başarılı il olduğu, İzmir ve İstanbul’da da yeni önlemlerin oranı arttıracağı kaydediliyor.

(Nuray Babacan/Hürriyet)

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