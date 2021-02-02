18 yaşındaki genç kızın sır ölümü

DHA 02 Şubat 2021 Salı 09:57 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 09:57

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Beril S., 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Apartmanda oturanlar, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Beril S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Beril S.’nin annesi Tülay S. ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.