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18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişi, jandarmanın yaptığı şafak operasyonu ile yakalandı. B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 10:18 - Güncelleme:
18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde bulunan Bağ evlerinde saklandığı tespit edilen hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan B.C yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı. B.C.'nin ayrıca 28 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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