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  • 18 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! 2'si kadın 9 gözaltı
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18 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! 2'si kadın 9 gözaltı

Elazığ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 38 yaşındaki Ruhi Canpolat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı.

DHA7 Aralık 2021 Salı 22:17 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 22:17
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs 2003'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın dosyasını 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. 10 ay süren titiz çalışmanın ardından ekipler, 4 Aralık günü operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cesedin bulunması içinse çalışmaları sürdüğü bildirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elazığ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının üzerine gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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