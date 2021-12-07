İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2021 Salı / 3 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7233
  • EURO
    15,4687
  • ALTIN
    786.647
  • BIST100
    1970.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 18 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
Güncel

18 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Elazığ'da 18 yıl önce kaybolduğu iddia edilen kişinin öldürüldüğü belirlendi. Cesedin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA7 Aralık 2021 Salı 15:37 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 15:37
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan ve 2003 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Ruhi Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açtı.

Yaklaşık 10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinde 18 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cesedin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.