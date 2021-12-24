1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyü kara gömüldü

DHA 24 Aralık 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 10:00

Muş'ta kar yağışının yoğun olarak etkisini gösterdiği yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, yine kar altında kaldı. Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyü de diğer köyler gibi beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının müstakil evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kapı ve penceresi kardan kapanan evlerin girişleri, kardan tünellere dönüştü.

İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda biriken karı küreklerle temizleyen köy sakinleri, kendi imkanlarıyla açtıkları patika yollarla gidiş ve gelişlerini sağlıyor. Kalınlığı 2 metreyi aşan kar, köylüler için çileye dönüşse de çocukların eğlencesi oldu. Ellerine kürek alıp büyüklere yardım eden çocuklar, tahta kızaklarla kayarak, karın keyfini çıkardı.

Köy halkından İhsan Omur, kürekle temizledikleri evlerinin kapı girişlerinin tünellere dönüştüğünü söyledi.

Köyde kar yağışının 1 haftadır etkili olduğunu söyleyen Eyyüp Omur ise "Bütün evler karın altında kaybolmuş durumda. Köyde 2 metreyi bulan kar var. İş makineleri köyün yolunu açtı. Köy içindeki dar sokaklara iş makinaları giremediği için bizler küreklerle açıyoruz. Böylelikle komşularımıza gidiş gelişlerimizi sağlıyoruz. Evlerimiz kapı girişini kürekle açmışız ve tünel gibi olmuş. Köyümüz karın altında kaybolmuş" diye konuştu.