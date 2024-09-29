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  • 19-26 Eylül tarihleri arasında 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı
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19-26 Eylül tarihleri arasında 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı

19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiği ve 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

IHA29 Eylül 2024 Pazar 08:32 - Güncelleme:
19-26 Eylül tarihleri arasında 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda 2024'ün ilk sekiz ayında 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisikletin ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıştığını ve bu kazaların yüzde 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Motosiklet kullanırken dikkatli sürüşe dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce de denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

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