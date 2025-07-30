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  • 19 il kavruldu... Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı
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19 il kavruldu... Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yurt genelini etkisi altına aldı. Öğle saatlerine kadar 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
19 il kavruldu... Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Adıyaman, Kahta43,9
Ankara, Kalecik40
Batman, Kozluk45,1
Çorum, Kargı40,9
Diyarbakır, Sur45
Elazığ, Palu41,3
Erzincan, Merkez42,2
Gaziantep, Karkamış44
Gümüşhane, Merkez40
Iğdır, Aralık40,1
Kırıkkale, Delice40
Kilis, Elbeyli40,2
Malatya, Doğanyol42,4
Mardin, Nusaybin46
Siirt, Kurtalan46,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar45,2
Şırnak, Cizre45,7
Tunceli, Merkez40,3
Yozgat, Yerköy40,9

  • hava sıcaklığı
  • mevsim normalleri
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