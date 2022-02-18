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19 ilde sahte para operasyonu

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 83 kişiden 50'si yakalandı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 13:06 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 13:06
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin bastığı yüklü miktarda sahte banknotları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 83 kişiden 50'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, iki tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte 50 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 33 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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