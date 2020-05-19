19 Mayıs fotoğrafları ve resimli mesajları burada! En güzel 19 Mayıs kutlama mesajları 2020

19 Mayıs 2020 Salı 13:31 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 13:31

19 Mayıs fotoğrafları ve resimli kutlama mesajları her yıl olduğu gibi 2020 yılında da birçok kişi tarafından WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Bugünü fotoğraflarla ve en güzel resimli mesajlarla kutlamak isteyenler için 19 Mayıs şiirlerini ve en anlamlı 19 Mayıs mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte en anlamlı 19 Mayıs mesajları, şiirleri ve sözleri…

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir.



Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür. 19 Mayıs 1919 Milli Mücadelesi, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs mesajları ve resimleri ile kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resimli kutlama mesajları sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılıyor.

19 MAYIS FOTOĞRAFLARI VE RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2020

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin ve milletimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, İstiklal Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Cumhuriyet'i kuran kahramanlarımızı, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.

Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)